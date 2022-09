Call of Duty: Modern Warfare II: video confronto della beta tra Xbox Series X|S, PS5 e PC

ElAnalistaDeBits propone un video confronto per Call of Duty Modern Warfare II, mettendo a fianco le versioni Xbox Series X|S, PS5 e PC. Tramite il filmato, possiamo vedere che Xbox Series S riesce a ottenere ottime prestazioni.

Il video ci svela che Call of Duty Modern Warfare II, su PS5 e Xbox Series X raggiunge i 4K e 60 FPS con il recostruction rendering, oppure i 1440p e 120 FPS, sempre con il recostruction rendering. Come ci si può aspettare, tra le due versioni quella Xbox Series X è migliore a 120 Hz, in quanto la versione PS5 soffre di qualche problemi minore di ombre.

A sorprendere però è la console "minore" di Microsoft. Xbox Series S riproduce Call of Duty Modern Warfare II a 1440p e 60 FPS, oppure a 1080p e 120 FPS: in entrambi i casi sempre tramite recostruction rendering. Si tratta di risultati ottimi per una console che in altre analisi ha prestato il fianco a varie critiche.

Per quanto riguarda la versione PC, Call of Duty Modern Warfare II giocato con una RTX 3080, con impostazioni massime, raggiunge i 2160p con ombre, occlusione ambientale, filtro anisotropico e texture migliori. Inoltre, con il DLSS le prestazioni migliorano. Si tratta ovviamente della versione migliore tra quelle testate.

Ricordiamo come sempre che si tratta di una versione beta, non della versione finale del gioco. Potrebbero esserci modifiche prima dell'uscita di Call of Duty Modern Warfare II e le prestazioni finali potrebbero essere differenti.

Vi segnaliamo infine che il precaricamento delle beta non funziona per alcuni utenti.