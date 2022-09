Call of Duty: Modern Warfare II, il precaricamenteo delle beta non funziona per alcuni utenti

Sulla base di alcune segnalazioni degli utenti, il precaricamento della beta di Call of Duty Modern Warfare II su PC, tramite Steam e Battle.net, non funziona. La beta inizierà oggi 22 settembre su computer e Xbox, dopo una fase esclusiva per PlayStation.

Il precaricamento della beta di Call of Duty Modern Warfare II era disponibile dal 20 settembre 2022 su PC, ma alcuni giocatori non riescono a eseguire il download.

"Ho preacquistato Call of Duty Modern Warfare II ieri sera per poter precaricare la beta", scrive un fan di CoD. "Non compare tra i miei giochi nel launcher di Battlenet e quindi non posso precaricare la beta. Quando vado sulla pagina di MW2 nel negozio e cerco di riacquistarlo, mi dice che lo possiedo già. Risulta persino tra le transazioni recenti del mio account e della mia banca. Ho inviato un ticket ma tutto ciò che mi hanno detto è stato di aspettare l'uscita del gioco per provare a installarlo, ma come probabilmente saprete, la beta per PC inizia giovedì".

"Sto avendo lo stesso problema di cui sopra", riferisce un altro giocatore. "Il gioco non compare nella mia libreria anche se nella pagina del negozio c'è scritto che lo possiedo. Ho aperto un ticket di assistenza e tutto quello che hanno fatto è stato dirmi di contattare Activision e mi hanno detto che il mio 'codice' avrebbe funzionato domani".

Alcuni giocatori stanno segnalando delle possibili soluzioni: tra i suggerimenti ci sono varie pratiche, come disinstallare e reinstallare il launcher di Battlenet, oppure fare clic sul simbolo "più" in cima alla barra di gioco di Battlenet per aggiungere Modern Warfare 2 ai "preferiti", che in alcuni casi può garantire l'accesso all'opzione di precaricamento.

Anche queste soluzioni, però, non sono sempre efficaci. "Non ho nemmeno l'opzione di aggiungerlo ai preferiti", risponde un giocatore. "Non è elencato in I miei giochi. Non è un'opzione nei preferiti, ma dice che lo possiedo quando cerco di preacquistarlo".

Gli stessi problemi avvengono su Steam. Per il momento Activision non ha dato una risposta ufficiale. Speriamo che la cosa si risolva e che i giocatori non perdano l'accesso alla beta di Call of Duty Modern Warfare II.

