Diablo Immortal: il primo aggiornamento maggiore arriva la prossima settimana

Blizzard ha annunciato che il primo aggiornamento maggiore di Diablo Immortal, intitolato Forgotten Nightmares, sarà disponibile a partire dal 28 settembre 2022, introducendo nuovi contenuti e funzionalità.

L'Update introdurrà una spedizione nuova di zecca che proseguirà le missioni del Monastero Silente. In questa avventura i giocatori dovranno farsi strada per tra le tenebre del monastero e trovare le fonti di luce per illuminare le stanza e indebolire gli incubi che lo infestano.

Tra le altre novità troviamo il Castello di Cyrangar, che sostituirà gli Accampamenti della Brigata e introdurrà nuovi elementi di gioco. In Epura le profondità, i membri potranno ottenere poteri individuali e ottenere Residui da posizionare nelle stanze della Brigata per donare dei potenziamenti agli occupanti. Nella "Difesa di Cyrangar" invece i giocatori collaboreranno con la Brigata per respingere ondate di demoni e ottenere ricompense aggiuntive. Questi eventi inoltre permettono di trovare Armi Ancestrali da usare per conferire una parte dei loro attributi a tutti i membri della Brigata.

Il Pass Battaglia della Stagione 5, Discendenti della Tempesta, partirà dal 29 settembre, ovvero il giorno dopo l'uscita dell'update, con sfide aggiornate, ricompense e nuovi oggetti cosmetici. Dal 2 ottobre inoltre i giocatori potranno affrontare anche il quinto boss dell'Inferiquiario, Izilech il Deforme, un feroce combattente pronto ad affrontare i più potenti avventurieri del Sanctuarium. Verranno aggiunti anche nuovi oggetti di un set chiamato Premio della Guida Cupa, che si basa sulle abilità di Slancio per terrorizzare i nemici.