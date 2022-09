Call of Duty Modern Warfare II: beta aperta su PS4 e PS5 iniziata, ricordiamo modalità e ricompense

Dalle 19:00 di domenica 18 settembre 2022, è iniziata la beta aperta su PS4 e PS5 di Call of Duty Modern Warfare II. Il gioco di Activision è quindi ora in piena fase di prova e lo sarà fino al 20 settembre 2022. Avrete modo di accedere a cinque modalità diverse, tra nuove e note, e anche a 10 oggetti unici che saranno poi sbloccati nel gioco completo, se lo acquisterete.

Più precisamente, le modalità presenti in questa beta di Call of Duty Modern Warfare II sono: Deathmatch a Squadre, Cerca e Distruggi, Dominio, Knockout e Prisoner Rescue. Le mappe disponibili per queste modalità sono quattro, per quanto riguarda la beta aperta di PlayStation.

I dieci oggetti sopra citati devono essere sbloccati giocando e salendo di livello: si tratta di ricompense estetiche che saranno disponibili alla pubblicazione di Call of Duty Modern Warfare II, il 28 ottobre, se ottenute durante la beta. Ecco la lista e a che livello saranno disponibili:

Livello Operatore 2 - Emblema "Spaccato"

Livello Operatore 4 - Portafortuna "Allacciare le cinture"

Livello Operatore 6 - Biglietto da visita "Test passato"

Livello Operatore 10 - Adesivo "Operazione Primo Sangue"

Livello Operatore 15 - Progetto arma "Impatto laterale"

Livello Operatore 18 - Skin operatore "Collisione"

Livello Operatore 19 - Vinile "Vittoria assicurata"

Livello Operatore 21 - Adesivo "Sicurezza sul lavoro"

Livello Operatore 26 - Skin veicolo "A tavoletta"

Livello Operatore 30 - Progetto arma "Impatto frontale"

Sony ha anche pubblicato un trailer dedicato alla beta aperta di Call of Duty Modern Warfare II, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo che anche chi non gioca su PS4 o PS5 potrà accedere alla beta di Call of Duty Modern Warfare II: il 22 e 23 settembre 2022, inizieranno a giocare tutti coloro che hanno preordinato il gioco su qualsiasi piattaforma; dal 24 a al 26 settembre 2022 ci sarà spazio invece per tutti, su tutte le piattaforme, senza alcun pre-requisito.

Per tutte le informazioni su Call of Duty Modern Warfare II, ecco la nostra guida completa.