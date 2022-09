GTA 6: sviluppatori famosi dicono la propria dopo i leak, dando supporto al team di Rockstar Games

Nella giornata di ieri, come oramai tutti sapranno, sono circolati moltissimi video di sviluppo di GTA 6 tramite un leak. Si tratta di una situazione problematica per gli sviluppatori di Rockstar Games. Autori videoludici famosi, quindi, hanno cercato di risollevare gli animi ai propri colleghi con sentiti messaggi tramite Twitter.

Ad esempio, potete vedere qui sotto le parole di Neil Druckmann di Naughty Dog (Uncharted 4, The Last of Us): "Ai miei colleghi sviluppatori là fuori influenzati da quest'ultimo leak, sappiate che per quanto ora sembri soverchiante, passerà. Un giorno starete giocando il vostro gioco, apprezzando la vostra abilità e i leak saranno rilegati a una nota a piè di pagina su Wikipidia. Continuate a impegnarvi. Continuate a creare arte".

Josh Swyer, Director di Pentiment presso Obsidian e uno degli autori di Pillars of Eternity I & II, Fallouty New Vegas, Icewind Dale I & II, ha invece scritto: "I leak videoludici fanno schifo. Indipendentemente dal fatto che si tratti di informazioni o di video, è sempre un male. Gli sviluppatori non possono approcciare la questione in un modo produttivo ed è incredibilmente demoralizzante e dannoso per il team. Delle misinformazioni di Pentiment sono circolate tramite un leak e stiamo ancora risolvendo tale danno. E quel leak era "piccolino"."

Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War, ha invece scritto: "Chiunque giudichi il filmato trapelato di GTA 6 come un idiota evidentemente non ha lavorato nello sviluppo di videogiochi. La quantità di ore/persone/dollari che viene impiegata in questi giochi è pazzesca. Sospetto che Rockstar farà un'altra volta centro. I bastardi non possono perdere, FFS!"

Nel complesso, l'idea è quella: i leak è un problema, ma la qualità del gioco finale dimostrerà che attendere l'arrivo del videogioco varrà la pena. Parlando sempre di GTA 6: Jason Schreier di Bloomberg conferma che i leak sono veri, "è un incubo per Rockstar Games".