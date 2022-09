Diablo 4: video da 40 minuti circola tramite un leak mostrando gameplay

Sono ore intense per il mondo videoludico, dopo il leak di GTA 6 ora è il turno di un leak di Diablo 4. In rete stano infatti circolando due video gameplay da oltre 40 minuti totali che mostrano una versione non definitiva (e quindi pronta a essere migliorata) del gioco di Blizzard.

I video possono essere trovati a questo indirizzo di ResetEra oppure a questo indirizzo di Reddit: ovviamente, per qualcuno potrebbe essere uno spoiler, quindi raggiungete la pagina con il video di Diablo 4 a vostro "rischio e pericolo".

Secondo quanto indicato, si tratterebbe di una fase di test interna, normalmente condivisa solo con famigliari e amici degli sviluppatori. Il video più lungo di Diablo 4, da 38 minuti, è in ultrawide. Nel complesso, quanto mostrato pare molto solido. Il gioco di Blizzard è in uno stadio di sviluppo più avanzato di GTA 6. In ogni caso, si tratta di una versione non definitiva e che non sarebbe dovuta circolare in rete: non si deve giudicare il gioco da quanto presente nel video, né dal punto di vista grafico né dal punto di vista dei contenuti ludici, in quanto potrebbero esserci grandi modifiche prima della pubblicazione.

Un'ambientazione di Diablo 4

Esattamente come nel caso di GTA 6, però, se si è in grado di osservare i contenuti senza farsene influenzare, è interessante poter scoprire come sia un gioco prima della pubblicazione e in che modo vengano eseguiti dei test. Dovremo comunque vedere per quanto tempo i video di Diablo 4 rimarranno attivi: sicuramente Blizzard preferirà eliminarli.

I leak sono comunque un grande dispiacere per gli sviluppatori: dei famosi autori di videogiochi hanno detto la propria e hanno rincuorato i colleghi di Rockstar Games.