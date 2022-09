Sonic Frontiers: risoluzione e FPS per Switch, PS4/PS5 indicate da un partecipante del TGS 2022

Sonic Frontiers è uno dei prossimi grandi giochi di SEGA. L'uscita non è lontana e ancora non sappiamo tutto, ad esempio la risoluzione e il frame rate. Ora, un utente di Twitter che pare abbia partecipato al TGS 2022 ha indicato tali informazioni, sulla base di quanto svelatogli dagli autori di Sonic Frontiers. Ecco i dettagli per le varie piattaforme:

Nintendo Switch: 720p e 30 FPS

PS4: 1080p e 30 FPS

PS5: 4K e 30 FPS | 1080p e 60 FPS

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, in giapponese. Il messaggio, secondo una traduzione automatica, ricorda che questi sono gli obiettivi di risoluzione e frame rate: all'atto pratico, potrebbero essere inferiori in alcune sezioni di gioco di Sonic Frontiers.

Per quanto riguarda Xbox, invece, non ci sono informazioni dall'utente, che pare non aver chiesto tali dettagli agli sviluppatori di Sonic Frontiers in quanto lui non è un giocatore Xbox. Possiamo supporre che gli obiettivi di risoluzione e frame rate non siano particolarmente diversi da quelli di PS4 e PS5, con forse Xbox Series X che potrebbe essere in grado di proporre una risoluzione superiore nella modalità a 60 FPS.

Pur vero che l'utente afferma che le informazioni provengono dagli sviluppatori, non possiamo averne una conferma definitiva per il momento. Inoltre, è possibile che entro la data di uscita vi siano dei cambiamenti. Ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022.

Sonic combatte contro un robot composto da sfere

Vi lasciamo infine al nostro più recente provato di Sonic Frontiers nel quale vi spieghiamo che la nuova demo è un netto passo avanti.