GTA 6: in che modo i leak creano problemi, spiegato da Jason Schreier

Non crediamo ci siano molti che ancora non lo sanno, ma per eccesso di zelo lo ripetiamo: GTA 6 ha subito un enorme leak ieri, 18 settembre 2022. Si tratta di video di sviluppo, che mostrano il gioco in uno stadio estremamente iniziale e non danno un'idea precisa di quanto ci si deve aspettare per il gioco completo. Si tratta comunque di un grande problema per Rockstar Games, ma perché? Jason Schreier ha detto la propria, parlando di come i leak creino problemi di sviluppo e di gestione del lavoro.

Precisamente, in risposta a un suo stesso tweet, Schreier - che ha confermato la veridicità dei leak di GTA 6 e che si tratta di un incubo per Rockstar Games - ha affermato: "Per coloro che l'hanno chiesto: ci sono diverse ragioni per le quali è un incubo per Rockstar. Una di queste è che creerà problemi alla produzione del gioco per un po'. Un altro è il fatto che potrebbe spingere la dirigenza a limitare la flessibilità del lavoro da casa. Le ripercussioni di questo leak potrebbero non essere chiare per un po' di tempo".

In parole povere, non solo è un problema per il lato marketing di GTA 6, ma gli sviluppatori stessi potrebbero in modo indiretto essere svantaggiati sul luogo di lavoro.

Non solo gli attuali dipendenti potrebbero perdere la possibilità di lavorare da casa, con tutti i vantaggi annessi, ma i leak di GTA 6 potrebbero limitare la possibilità di alcuni sviluppatori di trovare lavoro, in quanto potrebbero essere eliminate le posizioni lavorative da remoto per nuovi dipendenti. Tutto questo è causato dal fatto che lavorare da remoto mette più a rischio Rockstar Games, che ha meno controllo sui contenuti creati dai dipendenti e sulle misure di sicurezza.

Ovviamente, tutto questo è un "forse": per ora non ci sono reazioni ufficiali da parte di Rockstar Games. La dichiarazione di Schreier permette però di capire come un leak di questa portata abbia ripercussioni sotto molti punti di vista, alcuni dei quali non sono immediatamente chiari a chi non lavora nel settore.

Chi sa invece cosa significa sta condividendo messaggi di supporto agli sviluppatori di Rockstar Games.