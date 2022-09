Xbox Series X|S: Phil Spencer su nuovi modelli di console e aumento di prezzo

Nella lunga intervista di Game Watch a Phil Spencer di Microsoft sono emerse anche altre informazioni su Xbox, in particolare per quanto riguarda la ricerca di Microsoft su nuovi modelli di console Xbox Series X e Series S e ancora una volta la posizione della compagnia su un eventuale aumento di prezzo.

L'intervistatore ha chiesto al capo di Microsoft Gaming se ci siano nuovi modelli di Xbox Series X e Series S in lavorazione, considerando che PS5 ha già attraversato almeno un paio di revisioni che hanno portato a delle modifiche interessanti dell'hardware interno, sebbene marginali.

Phil Spencer, responsabile di Microsoft Gaming

Phil Spencer non ha svelato possibili revisioni di grosso calibro, ma ha confermato che Microsoft sta effettuando delle indagini su come migliorare alcuni aspetti di Xbox.

In particolare, si tratta di cercare di ridurre il consumo energetico di Xbox Series X e Series S: "L'assorbimento energetico è il punto su cui ci siamo concentrando per quanto riguarda le console Xbox. Anche a causa della questione climatica, penso che si debba porre maggiore attenzione alla sostenibilità. Per esempio, il consumo di energia durante lo standby o durante il gioco sono elementi importanti. Stiamo ricercando modi per ridurre questi", ha affermato Spencer.

Per quanto riguarda un eventuale aumento di prezzo di Xbox Series X|S, Spencer ha ribadito il concetto già espresso in precedenza, ovvero che non c'è intenzione di ricorrere a tale soluzione: "la situazione economica è un fattore importante del nostro business e la teniamo sotto controllo, ma non pensiamo che sia il caso di aumentare i prezzi di Xbox o Xbox Game Pass al momento. Crediamo che il prezzo di Xbox Series S e Xbox Game Pass, per esempio, sia commisurato al valore dei contenuti e dei servizi offerti, il nostro pensiero è di non modificare questo assetto attraverso eccessive revisioni di prezzo".

Nella medesima intervista, Spencer ha anche parlato di nuovi progetti esclusivi per Xbox da parte di sviluppatori giapponesi e della volontà di mantenere Call of Duty su PlayStation dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.