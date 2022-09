Xbox ribadisce l'impegno sui giochi giapponesi: altri progetti sono in arrivo

Sarah Bond, corporate VP di Microsoft Gaming, ha ribadito l'impegno della compagnia per quanto riguarda la volontà di portare altri giochi giapponesi sulla piattaforma Xbox, con la medesima idea confermata anche da Phil Spencer, che ha menzionato anche la creazione di giochi originali provenienti da team nipponici.

Rispondendo alla domanda posta da IGN Japan sulla possibilità di vedere altri giochi originali giapponesi su Xbox, la Bond ha riferito di avere piena fiducia in questo: "Abbiamo oltre 250 sviluppatori in Giappone che stanno lavorando a giochi per Xbox in questo momento. 150 sono usciti, 100 di questi si trovano sul Game Pass e di recente abbiamo annunciato altri 15 titoli creati in Asia e 13 in Giappone.

In un'altra intervista sulle pagine della rivista nipponica 4Gamer, il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha ribadito che Microsoft sta "lavorando alla creazione di titoli nipponici" in collaborazione con sviluppatori giapponesi.

Phil Spencer al TGS 2022

"Non è sperare troppo. Sono appena stato a un incontro con Kojima-san presso Kojima Productions e vari altri sviluppatori, per parlare di come portare giochi unici su Xbox", ha spiegato Spencer.

In effetti, nelle ore scorse abbiamo visto comparire le foto dell'incontro fra Spencer e Kojima. "Capiamo che molti giocatori appassionati vogliono questo. Siamo anche a conoscenza del desiderio comune di giochi provenienti dal Giappone, stiamo lavorando nella creazione di questi giochi, dunque potete aspettarveli nel prossimo futuro".