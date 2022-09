Pokémon Spada e Scudo: il Lucario di Ash è in regalo con questo codice

The Pokémon Company ha condiviso un nuovo codice promozionale grazie al quale tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo riceveranno in regalo il Lucario di Ash, il protagonista della serie animata.

Il codice promozionale in questione è HAD0UW0CATCH (le "0" sono degli zeri) che potrete riscattare tramite la funzione Dono Segreto di Pokémon Spada e Scudo.

La procedura per riscattare i regali tramite il Dono Segreto è molto semplice, non dovete far altro che premere il tasto X per aprire il menu, selezionare la voce "Dono Segreto", successivamente "Ricevi un Dono Segreto" e infine "Tramite Codice/Password". A questo punto non vi resta che immettere la password indicata qui sopra, una volta inserita correttamente riceverete il Lucario di Ash. Tenete presente che potrete riscattare questo codice solo una volta e al massimo entro il 29 settembre.

Il Lucario di Ash è di livello 80 e natura Seria. Come abilità possiede Forza Interiore, che impedisce i tentennamenti provocati dai Pokémon avversari. Le sue mosse sono Forzasfera, Pugnoscarica, Contropiede e Raggio d'Acciaio. Dispone di statistiche più che buone per quanto riguarda PS e Attacco Speciale, nel dettaglio:

PS: 226

Attacco: 205

Difesa: 141

Attacco Speciale: 213

Difesa Speciale: 141

Velocità: 173

Siete ancora in tempo per riscattare gratuitamente anche il Sirfetch'd di Ash, Genesect, Volcanion e Marshadow.