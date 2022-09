Octopath Traveler 2: un lungo video gameplay mostra 20 minuti di gioco

Octopath Traveler 2 si fa conoscere in maniera molto più approfondita con questo lungo video gameplay, che mostra circa 20 minuti di gioco per la nuova produzione Square Enix annunciata nel corso del Tokyo Game Show 2022.

Dopo aver visto trailer di annuncio e data di uscita dal Nintendo Direct del 13 settembre 2022, con tanto di edizione speciale ed edizione digitale per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, diamo dunque un'occhiata più prolungata al gioco con questa sessione trasmessa in presa diretta e commentata, che consente di apprezzare qualche minuto di questo nuovo capitolo della serie.

Come è noto, anche in questo caso si tratta di un RPG di stampo nipponico che si riallaccia alla tradizione più classica del genere, con fasi di esplorazione, interazione con NPC e combattimenti a turni, il tutto sostenuto da un substrato narrativo di una certa importanza.

Per richiamare al meglio i classici a cui fa riferimento, Octopath Traveler 2 riprende il nuovo stile grafico definito "HD-2D", coniato proprio per il primo capitolo della serie e in grado di replicare lo stile pixellato dei vecchi JRPG in bitmap ma all'interno di un contesto 3D, creando un effetto molto particolare e affascinante.

Anche in questo caso, la storia segue le vicende di otto eroi diversi, ognuno con un proprio background specifico, che si ritrovano in qualche modo a viaggiare e combattere insieme, affrontando avventure varie e con storie che partono e si sviluppano in maniera diversa a seconda dei personaggi. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo allo speciale su Octopath Traveler 2 pubblicato in questi giorni.