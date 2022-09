Amazon Prime Day in autunno 2022? Una nota ufficiale l'avrebbe confermato, per un leak

Il 2022 potrebbe essere un anno denso di offerte per Amazon. I rumor puntano infatti all'arrivo di un nuovo Amazon Prime Day in autunno, probabilmente prima del Black Friday 2022. Si tratterebbe di una occasione per mettere le mani su qualche prodotto tecnologico e videoludico di primo livello a prezzi interessanti.

Le informazioni proverrebbero tra l'altro da una nota ufficiale che è stata visionata da CNBC. La nota avrebbe indicato a venditori di terze parti di questo "Amazon Prime Day Fall", il tutto tramite un sistema interno di Amazon. Secondo quanto riportato, ai venditori era stato detto di segnalare le proprie "Offerte Lampo" con largo anticipo, ovvero entro il 22 luglio.

"L'evento Prime Fall deal è un evento di shopping esclusivo Prime in arrivo nel quarto trimestre", si legge nell'avviso. "Invia le offerte lampo consigliate per questo evento per avere la possibilità che la tua offerta venga selezionata!".

Pacchetti di Amazon

Per il momento non abbiamo indicazioni credibili più precise, ma potrebbe essere una buona idea fare già un giro su Amazon per mettere nella propria lista dei desideri i prodotti che si vuole acquistare, così da verificare potenziali offerte dell'Amazon Prime Day autunnale immediatamente dopo l'avvio e non rischiare di arrivare tardi.