Call of Duty: Modern Warfare 2, la campagna includerà 16 missioni per un dataminer

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 includerà un totale di 16 missioni, stando a quanto riportato da un dataminer che ha rivelato anche i nomi di ognuna di esse, in ordine alfabetico. Occhio ai possibili spoiler, naturalmente:

Backstabbed

Border

Convoy Chase

Gunship

Intercept

Marina

Montage

Nightwar

Party

Prison

Shadowbase

ShipAF

Stolen

Strike

Tower

Wounded

Disponibile in accesso anticipato per chi effettua il preorder, la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 promette di offrire una storia coinvolgente, ricca di sequenze altamente spettacolari ma anche sorprendenti e drammatiche.

Un paio di nomi delle missioni richiamano chiaramente gli eventi dell'originale Modern Warfare 2, in particolare "Backstabbed" che potrebbe fare riferimento al livello in cui si verifica un certo tradimento e due personaggi della squadra subiscono un agghiacciante destino.

La missione "Dark Water" dovrebbe invece essere quella che Infinity Ward ha mostrato in azione durante la presentazione ufficiale del gioco, che come sappiamo sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 ottobre.