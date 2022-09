Century: Age of Ashes, data di uscita su PS5 e PS4 annunciata ufficialmente

Century: Age of Ashes ha una data di uscita ufficiale su PS5 e PS4: sarà disponibile a partire dal 26 settembre. Il free-to-play di Playwing ha fatto il proprio debutto lo scorso dicembre su PC per arrivare pochi mesi dopo su Xbox.

Rimandato su PS4 e PS5 a un passo dall'uscita, Century: Age of Ashes adesso è pronto per confrontarsi anche con l'utenza della piattaforma Sony, forte del fascino esercitato dai combattimenti in groppa ai draghi che caratterizzano la sua formula.

"Disponibile nel formato free-to-play, scaricabile gratuitamente, il titolo sviluppato da Playwing consente di personalizzare il proprio drago, tuffarsi nell'arena e competere con gli altri giocatori per ottenere onore e gloria", si legge nella sinossi del gioco.

"Tre le modalità disponibili, per scontri che vanno da tre-contro-tre a triangolari per un massimo di diciotto partecipanti: Carnage, Survival e Raid."

"Sperimentate diversi stili di gioco con 4 classi uniche, ognuna con le proprie abilità! Scudo e disorientamento come la Ventoguardia, inseguimento e distruzione come il Predone, furtività e trappola come il Fantasma, o corsa e tuono degli avversari come il Tempestatore! Come sceglierete il vostro cammino verso la vittoria?"

"Il tuo drago, il tuo stile! Century: Age of Ashes offre oggetti cosmetici accuratamente progettati per distinguersi nell'arena. Guadagnate esperienza giocando e sbloccate fantastiche skin per personalizzare il vostro drago e il suo cavaliere! Non preoccuparti, questi oggetti sono puramente estetici e non offrono alcun vantaggio in battaglia."