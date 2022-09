Conan Exiles: l'espansione Age of Sorcery è una piccola rivoluzione

Ma perché in tanti ci giocano, ma nessuno sembra parlarne? Il motivo è da ricercare nel disastroso lancio, da cui poi si è rialzato brillantemente, e per il suo gameplay totalizzante, in grado di imprigionarti nel mondo immaginato dallo scrittore Robert Ervin Howard per mesi e come minimo centinaia di ore. Chi scrive di videogiochi è obbligato a provare tantissimi prodotti diversi, diventa così davvero difficile promettere tanta dedizione a una sola esperienza come Conan Exiles. Per lo stesso motivo, gli unici a portare avanti la bandiera di questo immenso gioco sono coloro che hanno scelto di dedicargli totalmente o quasi il loro tempo libero. Un po' come accadeva con gli MMO di una volta, incluso World of Warcraft e il più recente Final Fantasy XIV, che come prova di fedeltà chiedono anche un abbonamento mensile.

Ci sono giochi di successo di cui nessuno parla, se non qualche appassionato attraverso canali perlopiù monotematici. Uno di questi è Conan Exiles di Funcom , che proprio in questi giorni ha dato il benvenuto all'espansione gratuita Age of Sorcery, il più grande contenuto scaricabile nei quattro anni di vita del gioco nonché portatore di novità fondamentali per il futuro del progetto.

Meglio soli o mal accompagnati?

Conan Exiles Age of Sorcery: che il signore oscuro cammini sulla nostra terra!

Conan Exiles non è un MMO e non ha bisogno di un obolo ogni trenta giorni, ne è una sorta di reminiscenza come lo sono stati Rust e Ark: Survival Evolved. In questi giochi si sceglie il server e lo si inizia letteralmente a vivere. Nel caso di Conan Exiles, il giocatore vestirà i panni di un esiliato lasciato marcire nelle Exiled Lands, dove verrà salvato da Conan in persona. Subito dopo la veloce introduzione, si viene lasciati al proprio destino praticamente in mutande, anzi senza nemmeno quelle, con l'obiettivo di arrivare alla fine dell'avvincente, ma dilatatissima storia mentre ci si ricostruisce una vita in questo affascinante altroquando digitale. Proprio come Ark e Rust, è possibile scegliere se giocare l'esperienza solitaria, alla quale potranno comunque unirsi gli amici, o lanciarsi in un mondo condiviso, questi suddivisi tra server PVE e server PVP, quindi dove i giocatori potranno combattere e pestarsi i piedi tra loro.

È solo in PVP che si ha l'esperienza completa: immaginate diverse tribù di giocatori che si sfidano armi alla mano e diplomaticamente, costruendo villaggi fortificati sempre più grandi e complessi. Ma non c'è nulla di male nel preferire un'esperienza di gioco più rilassata e amichevole, anzi è proprio il PVE il miglior punto d'inizio per imparare a giocare a Conan Exiles senza i pericoli costanti di una terra contesa. Tanto è sempre possibile creare un altro personaggio in un server dalle regole totalmente diverse.

Non è nemmeno obbligatorio entrare e far parte di una comunità: la mappa di Conan Exiles è tra le più grandi in circolazioni, c'è abbastanza spazio per vivere la vita dell'eremita, costruirsi una torre su una montagna lontana e specializzarsi nella costruzione di qualche bene primario, per rivenderlo poi come mercante di passaggio agli altri giocatori. Non aspettatevi però un mondo zeppo di giocatori: ogni server può ospitare un massimo di settanta utenti contemporaneamente quindi i numeri rimangono sempre piuttosto bassi, garantendo quella solitudine alla base di ogni grande avventura.