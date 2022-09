Steam: nuovi grafici in tempo reale e settimanali ufficiali, per i giochi più venduti e giocati

Valve ha svelato che tramite Steam avremo ora accesso a nuovi grafici in tempo reale e settimanali, tramite i quali potremo vedere quali sono i giochi più venduti e quelli più giocati. Si tratta di una soluzione completamente ufficiale, che potete già ora trovare a questo indirizzo.

Questa nuova pagina va a sostituire quella precedente, dedicata alle "statistiche" di Steam. Lo scopo è di fornire una "migliore panoramica di ciò che è in voga su Steam al momento". Bisogna però sapere in che modo vanno lette le classifiche: la lista dei giochi è definita in base ai ricavi totali, non in base al numero di unità. Inoltre, sono incluse anche tutte le fonti di guadagno del gioco, compresi i DLC e le transazioni in-game. In questo modo un gioco di successo che non vende nuove copie ma piazza tanti contenuti digitali apparirà tra quelli di tendenza.

Steam Charts

Per quanto riguarda i giochi più venduti, la classifica in tempo reale è composta in questo modo:

Numero di settimane nel grafico - Abbiamo aggiunto l'indicazione di quante settimane un gioco è stato nel grafico dei più venduti.

Variazione settimanale della classifica - Abbiamo aggiunto l'indicazione di quante posizioni un gioco ha cambiato in classifica o rispetto alla settimana precedente.

Differenze regionali - Per i Paesi più popolari su Steam verranno generate automaticamente le liste dei prodotti più venduti, in modo che da queste si possano desumere le differenze regionali negli interessi dei clienti. Per impostazione predefinita ti mostreremo i grafici del tuo Paese, se disponibili, ma avrai sempre la possibilità di visualizzare i grafici globali o quelli di un altro Paese.

Ricavi totali - Questa lista mostra il livello di vendita dei giochi in questo momento, incluse tutte le edizioni (sia quelle standard che deluxe) del gioco, nonché i DLC e le transazioni in gioco. Se un singolo DLC vende abbastanza bene da solo da entrare nella classifica, mostreremo anche la voce DLC, in modo che possiate vedere quando le nuove espansioni del gioco stanno facendo il botto.

Per quanto riguarda i più giocati, la classifica in tempo reale mostra 100 giochi e propone anche una visualizzazione ordinata per singoli giocatori giornalieri (ultime 24 ore). Passando invece ai giochi più venduti della settimana, vedremo i 100 giochi più venduti in base ai ricavi, a partire da ogni lunedì alle 19:00. Queste classifiche mostreranno anche il numero di settimane consecutive in cui ogni gioco è stato presente nei grafici settimanali e le eventuali variazioni di classifica rispetto alla settimana precedente.