Corsair HS55 Wireless Core, le nuove cuffie da gaming con microfono

Corsair ha presentato le nuove cuffie da gaming con microfono HS55 Wireless Core: un headset dalla qualità sorprendente, caratterizzato da una doppia connettività a bassa latenza, Bluetooth o 2,4 GHz.

Compatibili con PC, Mac, PS5, PS4 e dispositivi mobile, le HS55 Wireless Core possono appunto essere utilizzate con connessione wireless da 2,4 GHz, con una portata di quindici metri, oppure ricorrere al Bluetooth, il tutto contando su di un'autonomia pari a 24 ore e una ricarica rapida in grado di offrire sei ore di riproduzione con 15 minuti di carica.

I padiglioni delle cuffie sono realizzati in similpelle, imbottiti in memory foam per una sensazione di comfort assoluta. L'archetto regolabile e i controlli audio completi sul padiglione uniscono praticità e comodità anche per le sessioni di gioco più lunghe.

Logitech HS55

"HS55 Wireless Core offre inoltre incredibili prestazioni audio e di comunicazione, consentendo a tutti gli appassionati di interagire al meglio con i propri compagni anche durante le fasi più concitate di una partita."

"Una coppia di driver audio in neodimio da 50 mm di alta qualità e con sintonizzazione personalizzata offre una nitidezza sonora eccezionale, che permette di percepire qualsiasi suono sul campo di battaglia, e supportano inoltre la tecnologia Sony Tempest 3D AudioTech su PS5."

"Il microfono omnidirezionale ti consente invece di comunicare con la massima chiarezza, registrando accuratamente la tua voce. È inoltre dotato di una pratica funzionalità flip-to-mute che disattiva istantaneamente l'audio sollevando semplicemente il microfono."

"Le versatili modalità di connessione, la struttura straordinariamente comoda e leggera, nonché l'elevata qualità audio, rendono la cuffia HS55 WIRELESS CORE la soluzione perfetta per trascorrere intere giornate immersi nelle proprie passioni."

"La cuffia gaming con microfono CORSAIR HS55 WIRELESS CORE è disponibile nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo."

"La cuffia gaming con microfono CORSAIR HS55 WIRELESS CORE è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall'assistenza clienti e dal supporto tecnico CORSAIR disponibili in tutto il mondo."