Call of Duty: Modern Warfare 2, teaser trailer per l'accesso anticipato alla campagna

Call of Duty: Modern Warfare 2 si mostra con un breve ma intenso teaser trailer realizzato da Activision per promuovere nuovamente l'accesso anticipato alla campagna del gioco, disponibile per chi effettua il preorder.

Come avrete visto, abbiamo appena provato la beta multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2, ma il comparto single player, con il suo taglio cinematografico, ha sempre un grande fascino e non vediamo l'ora di poterci mettere le mani sopra.

Intitolato non a caso "Borderline", il video segue la nostra squadra di personaggi, impegnata a impedire che Hassan superi il confine: niente FBI, ci siamo solo noi a poter completare la missione.

Questa e altre sequenze di gioco saranno a vostra disposizione in anticipo, a partire dal 20 ottobre, se prenotate Call of Duty: Modern Warfare 2. Il nuovo capitolo farà il proprio debutto ufficiale il 28 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.