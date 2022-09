Logitech G Cloud: Phil Spencer l'ha provato per un mese, anche con Hideo Kojima

Phil Spencer si è detto entusiasta del Logitech G Cloud, l'handheld dedicato allo streaming annunciato ufficialmente oggi: il CEO di Microsoft Gaming l'ha provato per un mese, anche in compagnia di Hideo Kojima, come si vede nella foto qui sotto.

Come saprete, anche noi abbiamo provato il Logitech G Cloud e ci è molto piaciuta l'idea di un dispositivo pensato appositamente per il cloud gaming, dotato di un'autonomia eccellente e di dimensioni e peso perfetti.

"Ho usato il Logitech G Cloud per circa un mese, è un dispositivo incredibile per giocare in streaming quando sono distante dalla mia console", ha scritto Spencer. "Mi piacciono il feeling, l'autonomia e le dimensioni dello schermo. Me lo sono portato in Europa e al TGS e mi sono divertito a giocare, anche sotto wi-fi in albergo."

Come detto, nella foto si vede come anche Hideo Kojima abbia avuto modo di provare il Logitech G Cloud, e immaginiamo l'entusiasmo del celebre game designer giapponese visto che il suo prossimo progetto in esclusiva su Xbox sarà appunto basato sul cloud.