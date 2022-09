Mario + Rabbids: Sparks of Hope è in gold, pronto per l'uscita e per le prime impressioni

Ubisoft ha annunciato che Mario + Rabbids: Sparks of Hope è entrato in fase gold, ovvero ha concluso il processo della produzione e si prepara ora ad essere distribuito sul mercato, arrivando senza ritardi alla data di uscita fissata per il 20 ottobre 2022.

Dopo aver visto il nuovo trailer del gameplay per il Nintendo Direct qualche giorno fa, Ubisoft ha pubblicato il tweet riportato qui sotto per comunicare l'entrata in fase gold del gioco, che peraltro sarà protagonista di una serie di nuove informazioni previste per domani, 22 settembre 2022.



Domani arriveranno infatti arrivare diversi articoli con le prime impressioni della stampa, comprese ovviamente queste pagine, dunque non mancate all'appuntamento. Il gioco, presentato anche nel corso dell'Ubisoft Forward di settembre, rappresenta il nuovo capitolo nell'apprezzata digressione in stile strategico del mondo mariesco.

Sviluppato da Ubisoft Milan, con a capo Davide Soliani, Mario + Rabbids: Sparks of Hope mette in scena battaglie strategiche tra una squadra composta da Mario e compagni, tra i quali anche vari Rabbids in "cosplay mariesco", e vari nemici all'interno di tante ambientazioni differenti, con un gameplay che ricorda da vicino quello della serie XCOM.

Nonostante la cosa possa sembrare strampalata (e in effetti un po' lo è) il gameplay è risultato molto solido e divertente già nel primo capitolo, in attesa di vedere le evoluzioni applicate a questo secondo capitolo.