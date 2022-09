Scorn: video gameplay con l'inizio dell'inquietante horror in arrivo su Xbox Game Pass

Scorn torna a mostrarsi in video, in questo caso con oltre 8 minuti di gameplay tratti direttamente dalla parte iniziale di questo inquietante horror di Ebb Software, in arrivo al day one su Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere il nostro nuovo provato di Scorn da parte di Vincenzo Lettera, che ha provato direttamente un'ora iniziale del gioco. Il colpo di scena - ma neanche più di tanto, per chi ha seguito un po' la genesi del progetto - è che sembra trattarsi di una vera e propria avventura in prima persona, più che di una derivazione dell'FPS classico.

La conferma, invece, è che si tratta di un horror decisamente inquietante, incentrato su una forma di "body horror" nettamente ispirata alle opere dell'illustratore H.R. Giger e destinato a fare veramente impressione, per quanto è possibile vedere anche in questo nuovo video.

In questi 8 minuti ripresi in video è possibile vedere anche alcuni puzzle che caratterizzano il particolare gameplay di Scorn, che almeno nelle prime fasi sembra più improntato sulla stimolazione della materia grigia che non dei riflessi e della mira.

In ogni caso, a questo punto attendiamo di vedere la versione definitiva del gioco, la cui data di uscita è fissata per il 21 ottobre 2022 su PC (attraverso Steam, Epic Games e GOG) e Xbox Series X|S (al day one su Xbox Game Pass).