Gran Turismo 7: tre nuove auto in arrivo la prossima settimana, ecco i profili

Come da tradizione prima di un nuovo update, Kazunori Yamauchi, il capo di Polyphony Digital, ha annunciato il prossimo arrivo di tre nuove auto all'interno di Gran Turismo 7 con l'update della prossima settimana, mostrando anche qualche indizio sui veicoli attraverso le tipiche silhouette oscurate.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Yamauchi ed eventualmente provare a discernere le auto in arrivo, che verranno introdotte verosimilmente all'interno della patch 1.22 prevista forse per l'inizio della settimana, anche se non c'è ancora una tempistica ufficiale per il rilascio.



I grandi esperti della serie e dei motori in generale hanno già decodificato almeno due delle auto, mentre sulla terza rimangono alcuni dubbi. Buona parte degli utenti è concorde nel considerare quella più a sinistra una Volkswagen ID.R, auto prototipo elettrica da corsa da 680 cavalli che ha battuto il record di scalata al Pikes Peak International Hillclimb del 2018 ed è stata poi protagonista anche al Nürburgring Nordschleife nella sua categoria.

Il profilo dell'auto è alquanto inconfondibile, considerando la sua particolarità, ed appare evidente anche in questa versione parzialmente nascosta. Anche quella centrale ha un profilo abbastanza visibile nella sua caratterizzazione, e sembra essere la Porsche Vision GT Spyder, che era in effetti attesa all'interno di Gran Turismo 7 vista la collaborazione con l'iniziativa Vision GT.

La terza auto resta più misteriosa: si tratta di un coupé ancora non ben identificato ma che potrebbe essere una macchina nipponica: le scelte più accreditate riguardano Honda Prelude, Nissan Silvia o Toyota Soarer, ma per questa dovremo attendere l'arrivo ufficiale della patch per scoprirlo. Per il resto, il primo settembre abbiamo visto l'arrivo dell'update 1.21, a dimostrazione del supporto piuttosto frequente per il gioco da parte di Polyphony Digital.