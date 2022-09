Cyberpunk 2077: personaggi ed elementi di Edgerunners nel gioco, grazie alle mod

Cyberpunk 2077 ha ricevuto una notevole spinta con l'arrivo della serie animata Cyberpunk: Edgerunners su Netflix, come abbiamo visto, e la cosa ovviamente non poteva evitare di riflettersi anche nel panorama delle mod, ormai un caposaldo del gioco CD Projekt RED su PC.

Come abbiamo visto, con la diffusione della serie animata i giocatori sono tornati in massa all'interno di Night City, facendo registrare un milione di giocatori al giorno in questa settimana e rilanciando in maniera davvero notevole l'action RPG fantascientifico di CD Projekt RED, e i riflessi non sono tardati a emergere anche nella community dei modder.

Dopo l'arrivo della serie animata di Studio Trigger, c'è stato un florilegio di mod e contenuti vari elaborati dagli utenti per insieme personaggi e situazioni da Edgerunners all'interno del gioco.

Cyberpunk 2077, un personaggio in stile Lucy di Edgerunners

Tra queste, come riportato da Kotaku, nelle mod più quotate possiamo trovare il preset per inserire un personaggio con le fattezze di Lucy, il taglio di capelli di David Martinez, il preset per il volto di David Martinez, le armi di Rebecca e anche la stazione radio di Cyberpunk: Edgerunners con la colonna sonora della serie.

Queste sono solo alcuni elementi che si possono trovare attualmente su NexusMods a tema Edgerunners per Cyberpunk 2077, ma possiamo stare certi che ne arriveranno molti altri in seguito, visto il successo riscosso dalla serie animata.