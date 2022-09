Gran Turismo 7: update 1.21 disponibile, vediamo i cambiamenti nelle note ufficiali

Gran Turismo 7 si è aggiornato con l'update 1.21 disponibile questa mattina per PS4 e PS5, cosa che ha portato vari aggiustamenti e miglioramenti al gioco Polyphony Digital, anche se non si tratta in questo caso di nuovi contenuti.

Dopo l'update 1.20 che ha portato 3 nuove auto la settimana scorsa, questa volta si tratta di aggiustamenti vari al gioco, tra correzioni di bug e miglioramenti vari alle performance e alla stabilità del software.

In particolare, è stato aggiustato un problema nella gestione delle gomme che emergeva all'interno della missione "The Sun Also Rise".

In questo caso era stato rilevato un deterioramento eccessivamente veloce degli pneumatici, che rendeva difficile il completamento della quest. Con la patch in questione, la cosa dovrebbe essersi risolta con un comportamento più normale delle gomme in pista. Inoltre, un altro problema corretto riguardava il blocco del gioco dopo aver mandato avanti veloce il playback di alcuni video di dimostrazione sulle patenti.

Effettuato il fast forward su alcuni di questi video, si provocava uno strano bug che impediva di progredire, cosa che dovrebbe essere corretta con la nuova patch 1.21. Per il resto, dovrebbero esserci altri aggiustamenti minori e meno indirizzati ad elementi precisi. Nessun ritocco al bilanciamento a quanto pare, che rimane ancora piuttosto critico per diversi utenti, in termini di gestione delle ricompense e progressione.