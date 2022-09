Steam Deck 2 avrà forma e dimensioni differenti, forse diventerà una "streaming machine", dice Valve

Valve sta già pensando alla prossima generazione di Steam Deck e in un'intervista pubblicata sulle pagine di Famitsu in occasione del lancio della console-PC in Asia, il designer Greg Coomer ha dichiarato che "Steam Deck 2" avrà forma e dimensioni differenti e forse sarà orientata anche al cloud gaming.

Pochi giorni fa, Valve ha confermato tramite un documento ufficiale che ha in programma di lanciare sul mercato nuove versioni di Steam Deck, con hardware più performante dell'attuale modello. Ora Coomer ha aggiunto ulteriori dettagli su quello che possiamo aspettarci dalle versioni next-gen.

"A meno che non ci siano cambiamenti importanti, ci sarà una nuova generazione di prodotti Steam Deck in futuro. Il tema, le dimensioni e la forma cambieranno e potrebbe persino diventare una streaming machine. Lo sviluppo di Steam Deck continuerà", ha detto Coomer.

"Uno dei motivi è che si tratta di un'estensione della nostra piattaforma principale Steam. Steam Deck è un altro PC in una forma differente, ma Steam ha molti altri usi oltre a questo dispositivo portatile e continueremo a lavorare per soddisfare il più possibile i nostri clienti".

Steam Deck

Nella stessa intervista, lo sviluppatore Pierre-Loup Griffais ha parlato dei problemi relativi alla durata della batteria dell'"attuale Steam Deck" e di come il team di sviluppo stia lavorando duramente per risolverli.

"Abbiamo già fatto dei miglioramenti alla durata della batteria dal lancio ad oggi. Per esempio, abbiamo reso possibile giocare con un refresh rate di 40 Hz, e stiamo lavorando duramente per garantire agli utenti maggior controllo sulla durata della batteria", ha detto Griffais.

"Inoltre stiamo costantemente lavorando per ottimizzare il sistema operativo per ridurre il consumo della batteria mentre si gioca a titoli non troppo esosi. La durata della batteria è in cima alla lista delle cose che vogliamo migliorare. Credo che l'attuale modello di Steam Deck si stia muovendo nella giusta direzione in per quanto riguarda funzionalità e compatibilità. Prestiamo sempre molta attenzione ai feedback".