Gotham Knights: trailer di lancio ufficiale per il nuovo gioco di Warner Bros

Gotham Knights ottiene un trailer di lancio ufficiale in netto anticipo rispetto all'uscita, a quanto pare, visto che questa è prevista per il 21 ottobre ma il video è già disponibile da oggi, come potete vedere qui sopra.

Il gioco di Warner Bros Montreal si mostra in ottima forma anche in questo caso, con uno spettacolare trailer che monta insieme momenti più narrativi con scene d'intermezzo e vari spezzoni di gameplay, restituendo una buona visione delle caratteristiche di base di Gotham Knights. Il gioco è in arrivo il 21 ottobre 2022 su PC e console, proponendo un'interessante interpretazione action dell'universo DC Comics.

Com'è noto, nel mondo di Gotham Knights Batman è morto e ha lasciato le redini della difesa della città ai suoi eredi spirituali. Questi sono Batgirl, Cappuccio Rosso, Nightwing e Robin, super-eroi che non sono abituati a lavorare in squadra ma che dovranno collaborare per far fronte al crimine ormai dilagante a Gotham City.

Il gioco è stato recentemente approfondito con un provato pubblicato proprio in questi giorni, con anche un nuovo video di gameplay con Batgirl e Harley Quinn mostrato di recente, prima di questo trailer di lancio ufficiale arrivato oggi.