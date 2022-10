Atari Mania: data d'uscita ufficiale annunciata, la versione Nintendo Switch avrà un'edizione fisica

Atari ha annunciato la data d'uscita di Atari Mania: il 13 ottobre 2022. Si tratta di una raccolta di centocinquanta giochi pensati per celebrare la storia del marchio e quella dell'intera industria dei videogiochi. Contestualmente è stata annunciata anche un'edizione fisica per la versione Nintendo Switch, curata da Limited Run Games, che sarà prenotabile a partire dall'11 ottobre 2022.

Atari Mania: l'edizione fisica includerà diversi bonus

Limited Run Games pubblicherà anche il CD con la colonna sonora di Atari Mania, che volendo sarà acquistabile in bundle con il gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Atari Mania:

Giochi nei panni del Custode dell'archivio Atari, il magazzino dei giochi classici di Atari. Una notte, appare un pixel morto e ben presto si scatena l'inferno!

Giochi conosciuti e amati cominciano a mutare, trasformandosi in una serie di sfide sempre più pazzesche. Sta a te affrontare i pixel e gli altri sorprendenti cattivi per riportare l'ordine nell'archivio!

Caratteristiche principali

Mashup frenetico: più di 150 incredibili minigiochi che costituiscono l'intero catalogo di Atari da Asteroids a Yars' Revenge. Affronta i millepiedi con una racchetta da PONG!

Esplorazione eccellente: risolvi enigmi insidiosi e utilizza strumenti per progredire nell'archivio e scoprire gli easter egg e i trofei di Atari.

Stile pixel perfetto: un'affascinante grafica retro nel pieno stile della classica Atari 2600.

Personaggi come non li hai mai visti prima: affronta alcuni dei più grandi giochi e personaggi della storia dei videogiochi. Fidati, non guarderai mai più Bentley Bear con gli stessi occhi!

I tesori della storia di Atari: scopri una marea di oggetti collezionabili, tra cui grafiche Atari vintage, poster, e manuali.

Una meraviglia chiptune: una colonna sonora gioiosa e avvincente d'ispirazione retro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che, come precedentemente annunciato, Atari Mania sarà lanciato su PC e Nintendo Switch.