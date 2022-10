Overwatch 2: per sbloccare tutti gli oggetti di Kiriko non pagando ci vogliono cinque anni

Come free-to-play, Overwatch 2 consente di sbloccare tutti gli oggetti cosmetici semplicemente giocando, questo è vero, ma per avere tutti quelli di un singolo personaggio come Kiriko, l'ultimo aggiunto al gioco, ci vogliono ben cinque anni.

Sbloccare tutti gli oggetti di Kiriko richiede molto tempo

Come saprete, Overwatch 2 ha abbandonato il modello premium con casse premio del primo episodio, andando free-to-play con battle pass, oggetti cosmetici a pagamento e grinding selvaggio.

Alcuni giocatori nel subreddit di Overwatch si sono dilettati a fare i calcoli sul tempo necessario per sbloccare tutti gli oggetti di Kiriko, il nuovo eroe di Overwatch 2. Niente di troppo complesso. Ogni settimana si possono infatti ottenere gratuitamente 60 monete. Acquistare tutti gli oggetti di Kiriko costa 15.600 monete. Facendo una semplice divisione si ottiene la cifra di 260 settimane per avere tutto, che equivalgono a quasi cinque anni completi.

Una singola skin da 1.900 monete più richiedere quattro mesi di gioco continuo per essere sbloccata. Di fatto è praticamente impossibile sbloccare tutti gli oggetti cosmetici del gioco senza pagare, un po' perché ci vogliono letteralmente decenni e un po' perché è certo che con il tempo ne saranno aggiunti degli altri.

Il risultato è che se giocherete a Overwatch 2 fino al 2027, a meno di cambiamenti all'economia del gioco e concentrandovi solo su Kiriko, otterrete ben cinque skin, tre emote, cinque charm per le armi, due pose di vittoria, nove battute, dieci spray e due highlight intro. Inoltre, per avere proprio tutto, dovrete aver guardato Overwatch 2 in streaming per 11 ore, così da ottenere la skin Legendary Sukajan Kiriko, la charm Donut e lo spray Razor Sharp.

Naturalmente è giusto dire che non siete obbligati in alcun modo ad avere oggetti cosmetici e che potete giocare anche con le skin e gli altri oggetti base. Rimane il fatto che parlare di oggetti sbloccabili anche giocando è fuorviante.

Blizzard non è nuova all'adozione di sistemi di monetizzazione problematici. Basti vedere quello di Diablo Immortal per rendersene conto.