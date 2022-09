Diablo Immortal: giocatori accumulano grossi debiti dopo il ban degli Eternal Orb di terze parti

Blizzard ha bannato gli Eternal Orb acquistati da terze parti, facendo accumulare degli enormi debiti ad alcuni videogiocatori di Diablo Immortal. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un titolo free-to-play pieno di microtransazioni decisamente rapaci, soprattutto per chi vuole diventare competitivo.

Così i giocatori più appassionati hanno iniziato a cercare modi per acquistare la moneta premium di gioco a prezzi ribassati, rivolgendosi a venditori esterni. Naturalmente si tratta di una pratica vietata e i venditori non erano autorizzati in alcun modo a farlo.

Sostanzialmente i giocatori hanno visto i loro orb non solo azzerarsi, ma anche andare in negativo, accumulando dei debiti ingentissimi. Stando all'utente Reddit paleblood, metà dei giocatori del suo clan hanno raccontato di avere dei grossi debiti in termini di Eternal Orb. Ci sono dei giocatori che hanno addirittura un saldo negativo di 600.000 orb.

Ora, la quantità di Eternal Orb necessari per diventare competitivi dovrebbe farvi capire quanto le microtransazioni siano influenti sull'economia di gioco. Considerate che spendendo 0,99€ si possono acquistare appena 60 orb. Il massimo di orb acquistabili in un colpo solo sono 7.200, per cui vanno spesi 99,99€. Chi ha 600.000 orb di debito, quindi, dovrebbe spendere la bellezza di circa 8.400€ per ripianarlo.