Atari Mania: trailer annuncia una raccolta di 150 mini giochi che celebra la storia dei videogiochi

Atari ha annunciato con un trailer Atari Mania, raccolta di 150 mini giochi che celebra la storia dei videogiochi, in particolare quelli dello storico produttore. Nel video possiamo vedere alcuni dei giochi inclusi, che richiamano molti dei classici dell'epoca come Pong, Centipede, Adventure e tanti altri ancora.

Il giocatore vestirà i panni del custode dell'Atari Vault, un magazzino pieno di giochi Atari classici. L'apparizione di un dead pixel scatenerà letteralmente il caos. Toccherà al custode sistemare la situazione. Il tutto si tradurrà in una serie di folli sfide, piene di titoli famosissimi e cattivi a sorpresa.

Atari Mania offrirà anche una fase di esplorazione, in cui si potranno risolvere dei puzzle per scoprire troferi e sorprese legate al mondo di Atari.

Insomma, si tratta di un vero e proprio tuffo nel passato, che sarà disponibile a partire da questa estate per PC e Nintendo Switch, e più avanti anche per Atari VCS, la nuova versione della storica console. Il prezzo del gioco non è stato ancora annunciato, ma si spera che non sia proibitivo.