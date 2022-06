PlayStation Plus Extra e Premium arrivano in Italia tra una settimana, vi abbonerete?

Ridendo e scherzando ormai manca una settimana esatta al 23 giugno 2022, giorno di debutto nei nostri lidi di PlayStation Plus Extra e Premium, i due nuovi livelli di abbonamento del servizio di Sony che includono un ricco catalogo di giochi PS5 e PS4, vecchie glorie dell'epoca PS1, PS2, PS3 e PSP, nonché prove a tempo di decine e decine di titoli. Avete già deciso se passerete a uno dei nuovi tier di sottoscrizione?

A partire da giovedì prossimo PlayStation Plus si rinnoverà proponendo tre livelli di abbonamento differenti: Essential, Extra e Premium. Considerando che mancano ormai pochi giorni al lancio probabilmente molti di voi avranno le idee già chiare sul da farsi, ma facciamo comunque un veloce ripasso delle caratteristiche del PS Plus 2.0.

PlayStation Plus Essential è l'abbonamento base e rappresenta in tutto e per tutto il caro vecchio PS Plus che conosciamo da anni. Al prezzo di 8.99€ al mese/24.99€ per tre mesi/59.99€ all'anno permette di accedere alle funzioni online dei giochi, sconti esclusivi sul PlayStation Store, salvataggi e dati sul cloud, gli immancabili giochi gratuiti mensili per PS5 e PS4 (a proposito siete ancora in tempo per riscattare quelli di ) e altri bonus riservati per gli abbonati. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

Salendo di tier troviamo PlayStation Plus Extra che, oltre ai vantaggi della sottoscrizione base, include un catalogo con fino a 400 giochi per PS5 e PS4 al lancio, il tutto al costo di 13.99€ al mese/39.99€ per tre mesi/99.99 all'anno. Parliamo di una selezione piuttosto corposa e valida, che include esclusive first party dei PlayStation Studios, come Demon's Souls Remake, Returnal, Ghost of Tsushima, God of War e Marvel's Spider-Man, così come tanti giochi di terze parti come Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Control e Marvel's Guardians of the Galaxy. Non solo, nell'abbonamento è incluso anche Ubisoft+ Classic, che comprende una selezione di giochi della software house francese (50 entro la fine del 2022), come Assassin's Creed Valhalla e vari capitoli della serie Far Cry.

Al momento non conosciamo ancora la lista completa dei giochi PS5 e PS4 del PS Plus Extra europeo, ma salvo sorprese sarà molto simile a quella dei titoli disponibili per gli abbonati negli USA. Il catalogo inoltre si espanderà nel tempo, con Sony che annuncerà le new entry a metà di ogni mese.

Infine abbiamo PlayStation Plus Premium, l'abbonamento più costoso, da 16.99€ al mese/49.99€ per tre mesi/119.99€ all'anno che, oltre a tutti i vantaggi dei due tier precedenti, include centinaia di giochi per PS1, PS2, PSP e PS3 (questi ultimi fruibili solo in streaming nelle versioni originali). Inoltre volendo potrete giocare in streaming ai titoli PS1, PSP, PS2, PS3 e PS4 su PS5, PS4 e PC (ecco i requisiti di sistema). A tutto ciò si aggiungono anche versioni di prova a tempo di minimo 2 ore di decine di titoli PS5 e PS4.

Anche in questo caso possiamo farci un'idea di cosa ci aspetta con il catalogo di PlayStation Plus Premium dando uno sguardo alla lista dei giochi disponibili al momento negli USA. Inoltre, ricordiamo che i classici PS1 e PSP su PS5 e PS4 beneficiano di opzioni aggiuntive come salvataggi rapidi, rewind e filtri, nonché, a discrezione degli sviluppatori, il supporto ai Trofei.

Avete già deciso se iscrivervi a PlayStation Plus Extra o Premium?

Se avete già una sottoscrizione attiva a PS Plus, a partire dal 23 giugno diventerete automaticamente abbonati a Essential. Inoltre, se siete abbonati a PlayStation Now (che verrà inglobato nei nuovi abbonamenti) passerete automaticamente a PS Plus Premium senza costi aggiuntivi. Gli iscritti a Essential che desiderano passare all'Extra o Premium, potranno aggiornare il proprio piano di sottoscrizione pagando una quota per l'upgrade calcolata in proporzione al costo del tier desiderato e i giorni di abbonamento residui. L'upgrade si applica a tutto il periodo rimanente, cosa che non gioca a favore di chi ha molti mesi se non addirittura anni di sottoscrizione attiva.

Un po' come con Xbox Game Pass, il PS Plus 2.0 permetterà dunque ai giocatori PS5 e PS4 di accedere a un corposo catalogo in continua espansione, con nuovi titoli tripla A e non, in arrivo ogni mese. La differenza più grande rispetto al servizio di Microsoft, è che Extra e Premium non includeranno le esclusive dei PlayStation Studios al lancio, che piuttosto verranno aggiunte successivamente con tempistiche ancora da chiarire.

E ora lasciamo la parola a voi. Al lancio passerete al PlayStation Plus Extra o Premium? Oppure vi accontenterete dell'abbonamento base, l'Essential? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.