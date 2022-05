PS Plus Premium: il supporto ai trofei nei giochi PS1 e PSP dipende dagli sviluppatori

Il nuovo PlayStation Plus è disponibile già in queste ore in Asia e cominciano ad arrivare dettagli più precisi sul servizio, essendo questo già attivo in tale area, compresa la conferma della presenza dei trofei in alcuni giochi PS1 e PSP, ma il supporto a questi dipenderà comunque dagli sviluppatori, dunque non sarà esteso automaticamente agli interi cataloghi.

Come abbiamo visto a partire da Syphon Filter, alcuni giochi classici per PS1 hanno ricevuto il supporto per i trofei con il lancio del nuovo servizio, di fatto ricevendoli ex-novo visto che tale sistema non esisteva all'epoca del loro lancio originale.

I trofei PlayStation

Nelle ore successive, è emerso che i trofei sono previsti anche per altri titoli come Ape Escape, Hot Shots Golf e IQ Intelligent Qube.

Tuttavia, questi non sono obbligatori nei giochi PS1 e PSP giocabili attraverso PlayStation Plus Premium ma il supporto è lasciato all'iniziativa degli sviluppatori. Questo fa pensare che, con ogni probabilità, tutti i giochi first party di Sony PlayStation (o la maggior parte di questi) riceveranno i nuovi trofei, essendo elaborati direttamente dalla compagnia produttrice, mentre più in dubbio è l'estensione dell'iniziativa ai giochi third party.

A quanto pare, l'inserimento dei trofei richiederebbe un lavoro aggiuntivo da parte degli sviluppatori responsabili dei giochi, che dovrebbero tornare a lavorare su questi per inserire i trofei. Sebbene si tratti probabilmente di una procedura semplice e veloce, non è affatto detto che gli sviluppatori abbiano tempo, voglia e risorse per dedicarsi a un elemento così secondario, senza considerare che alcuni titoli PS1 e PSP provengono da team che probabilmente non esistono più.