Il Genio del Cinema – Jurassic Park: stasera su Twitch il quiz di cultura cinematografica!

Per festeggiare l'uscita del nuovo capitolo di Jurassic World - Il Dominio, che sarà al cinema dal 2 giugno, il 24 maggio potrete partecipare in live su Twitch in una nuova puntata del format "Il Genio del Cinema", dove potrete rispondere insieme agli ospiti in studio a delle domande sul mondo di Jurassic World. La diretta sarà trasmessa a partire dalle 20 sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Per rispondere alle domande la produzione ha chiamato degli ospiti di un certo livello:

Un membro della community di Jurassic Park Italia: Sante Mazzei, è un artista italiano specializzato in paleoarte e illustrazione scientifica, impegnato in diversi progetti di divulgazione. Lavora come illustratore per EoFauna, un team di ricercatori creativi e specialisti, impegnati nella ricerca scientifica e nella divulgazione sulla fauna preistorica. Con il team si è occupato della realizzazione di Dinosaurs Facts and Figures e the Theropods, il primo libro dei record sui dinosauri Teropodi. A livello internazionale ha lavorato con Australasian Science e poi con Australian Age of Dinosaurs per la realizzazione di alcuni volumi di divulgazione per ragazzi dedicati agli animali preistorici australiani.

Marco Merrino - Uno dei content creator più seguiti e apprezzati in Italia, vanta centinaia di milioni di visite sul suo canale YouTube grazie a serie come Merreact e il suo l'ultimo capolavoro: IMPATTO GENSHIN. Inoltre, è presente anche su Twitch dove i suoi contenuti spaziano dal gaming alle live IRL insieme a suo fratello e gli inseparabili amici.

Sonia Serafini: Nata a Roma negli anni '80. Sin da piccola si appassiona alle pellicole di Sergio Leone, e nel 2007 frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia a Tor Vergata. Inizia a scrivere per testate online per poi approdare alla redazione della trasmissione radiofonica romana "Te La Do Io Tokyo" nel 2009. Alla fine del 2013 decide di mettere in stand-by la radio e diventa giornalista pubblicista, iniziando a collaborare con riviste come Best Movie, Vanity Fair, Maxim e GQ. Decide di specializzarsi in video interviste ideando il format "Frame", online ogni giorno sul canale YouTube della rivista online ScreenWeek, dove ha ospitato i più prestigiosi talent italiani, attori, attrici e registi. Nel 2017 si trasferisce a Londra, dove prosegue le sue attività e inizia una collaborazione come inviata con il Corriere dello Sport video, Mymovies, Radio 24 e Style, Corriere della Sera. Questa esperienza la porta a seguire tutti i junket internazionali con interviste ad attori come Samuel L. Jackson, Will Smith e Lady Gaga. Nel 2019 inizia una nuova fruttuosa collaborazione da inviata con Radio Italia, occupandosi di interviste che legano il cinema alla musica.

Il Genio del Cinema

Il format del Genio non metterà alla prova solo gli ospiti in studio ma anche gli spettatori! Sarà possibile, infatti, interagire e partecipare ai Quiz comodamente da casa, alla fine della puntata, una classifica dedicata, decreterà lo spettatore più esperto!

Presenta la serata Dino Lanaro - già al timone delle precedenti puntate - e conosciuto dai gamer per il suo format su Mediaset chiamato Gamerland.

L'appuntamento è alle ore 20.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it per giocare da casa e dimostraew di saperne più di tutti!