Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 annunciato, il potente processore sarà nel ROG Phone 6

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 è stato annunciato in questi giorni e si tratta di un aggiornamento mid-ben dello Snapdragon 8 Gen 1 disponibile in precedenza, con un notevole incremento nelle performance che lo renderanno, peraltro, il cuore pulsante del nuovo Asus ROG Phone 6.

La CPU incrementa soprattutto la velocità di clock con una struttura corrispondente a quella vista in precedenza: 1x Cortex-X2 a 3,2 GHz (invece di 3 GHz), 3x Cortex-A710 a 2,8 GHz (invece di 2,5 GHz) e 4x Cortex-A510 a 2,0 GHz (invece di 1,8 GHz). Per il resto le caratteristiche sono sostanzialmente le stesse, al di là di un incremento del 10% dichiarato sulla velocità di Clock della GPU Adreno e del passaggio al processo produttive TSMC a 4nm rispetto a quello Samsung.

In corrispondenza con l'annuncio del nuovo SoC di Qualcomm, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha confermato che il prossimo smartphone gaming ROG Phone 6 adotterà il più recente Snapdragon 8+ Gen 1 al suo interno, una soluzione in grado di garantire miglioramenti a livello di potenza e prestazioni in particolar modo sul fronte del gaming mobile.

Snapdragon 8+ Gen 1 offre un "gameplay avanzato", grazie all'intera suite di funzionalità Snapdragon Elite Gaming, oltre a una GPU Qualcomm Adreno migliorata.

Qualcomm Snapdragon

Secondo quanto riferito da Asus, questa nuova Adreno offrirebbe un aumento del 50% delle velocità della GPU, nonostante dai dati ufficiali non emerga una tale differenza (che potrebbe essere collegata a una diverse ottimizzazione del sistema), oltre a un miglioramento fino al 50% dell'efficienza energetica della GPU.

La nuova piattaforma mobile migliora anche le prestazioni della CPU fino al 15% rispetto allo Snapdragon 888, cuore della generazione precedente ROG Phone 5. Il consumo energetico migliorato consentirà agli utenti, in base alle stime ufficiali del produttore, di giocare fino a 70 minuti in più o di ascoltare musica per un massimo di 14,5 ore.

"Vogliamo continuare ad offrire il miglior gaming phone ai nostri fan", ha affermato Bryan Chang, General Manager, ASUS Smartphone BU. "Il nuovo ROG Phone 6 basato sulla piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 sarà perfetto per stili di vita attivi e grandi esperienze di gioco!"

Il nuovo Asus ROG Phone 6 sarà annunciato ufficialmente a breve, portando la nuova versione dello smartphone Asus specificamente progettato per il gaming mobile in tutto il mondo.