Chimeraland: pre-registrazioni disponibili

Level Infinite ha annunciato l'apertura delle pre-registrazioni di Chimeraland, dopo il successo della closed beta. È possibile farlo in Europa e in America del Nord. Stiamo parlando di un gioco d'avventura sandbox open world free-to-play previsto per l'estate su PC, iOS e dispositivi Android.

Sito ufficiale di Chimeraland

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale, ma non prima di aver guardato il trailer delle pre-registrazioni:

Ispirandosi alle leggende, Chimeraland porterà i giocatori in un mondo preistorico e mitico dove bestie fantastiche vagano per terra, mare e aria. Una volta catturate e addomesticate, i giocatori potranno trasformare le loro cavalcature utilizzando l'innovativa meccanica "evolvi e divora" di Chimeraland. Divorando una Chimera rivale, ci sarà la possibilità di innestare una delle sue parti del corpo sul proprio animale: non è più necessario immaginare come sarebbe un unicorno con la coda di uno scorpione! L'alto livello di personalizzazione di Chimeraland non si ferma però qui: i giocatori possono creare il loro personaggio e costruire il mondo dei loro sogni sfruttando a pieno l'estesa mappa di gioco.

Tutti i giocatori che si pre-registrano riceveranno uno dei numerosi oggetti di gioco esclusivi per avere un vantaggio al momento del lancio di Chimeraland quest'estate. Un'ulteriore ricompensa sarà sbloccata per tutti i giocatori quando le pre-registrazioni raggiungeranno 1 milione, 3 milioni, 5 milioni e 10 milioni. Per i dettagli e le regole dell'evento, consultare il sito ufficiale.

Caratteristiche principali di Chimeraland: