PS Plus Premium: i requisiti PC per giocare in cloud streaming su computer

Sony PlayStation ha svelato tramite il proprio Blog i dettagli sui requisiti minimi e consigliati per giocare su PC tramite PS Plus Premium, usando il cloud streaming. In termini di velocità di connessione, vi serviranno un minimo di 5 Mbps per usare il servizio. Per la qualità massima, vi servono 15 Mbps. Parlando però dei requisiti del vostro PC, ecco quelli minimi:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Core i3 2.0 GHz

300 MB di spazio di archiviazione

2 GB di RAM

Scheda sonora; porta USB

Vediamo ora invece i requisiti consigliati per le prestazioni ottimali del cloud streaming su PC di PS Plus Premium:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Intel Core i3 da 3,5 Ghz o AMD A10 da 3,8 GHz o più veloce

300 MB o più di spazio di archiviazione disponibile

2 GB di RAM o più

Scheda audio; porta USB

Logo di PS Plus

Viene poi spiegato che per poter giocare su PC tramite controller sarà possibile usare il Dualshock 4 di PS4. La pagina ufficiale non indica altri controller ufficialmente compatibili, almeno per il momento. Ricordiamo che PS Plus Premium limita la risoluzione al massimo a 1080p.

