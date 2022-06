Street Fighter 6: Capcom ha pubblicato il tema musicale di Ryu

Capcom ha pubblicato il tema musicale di Ryu di Street Fighter 6, come parte della battente campagna marketing del gioco. Ascoltandolo non si può non notare quanto sia diverso dal tema classico del personaggio, introdotto con Street Fighter 2: The World Warrior e confermato, ovviamente con diversi arrangiamenti, fino a Street Fighter 5.

Per amore del confronto, ecco il tema musicale classico di Ryu da Street Fighter 2:

Come potete ascoltare lo stile è completamente differente ed è impossibile non pensarlo come parte del restyling completo del personaggio operata dall'editore giapponese per il nuovo capitolo della serie, che ne ha coinvolto tutti gli aspetti.

Ryu è il protagonista assoluto della serie Street Fighters, in cui è presente dal primissimo capitolo, dove non aveva un suo tema, mancando un suo stage.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.