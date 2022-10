Super Mario Bros., il film: Tara Strong contro la scelta di escludere Charles Martinet

Il film di Super Mario Bros., come sappiamo, vedrà Chris Pratt interpretare il celebre idraulico baffuto: una scelta che l'attrice Tara Strong ha criticato apertamente, dicendo che il ruolo sarebbe dovuto andare a Charles Martinet.

Bocciato dai fan, Pratt aveva promesso una performance molto peculiare durante la lavorazione del lungometraggio, qualcosa di davvero inedito, ma alla fine dei conti quella che abbiamo ascoltato è stata la sua solita voce.

Il discorso fatto dalla Strong, doppiatrice di mille personaggi fra cartoni animati e videogiochi, è però diverso e risulta legato alle logiche commerciali, al contributo concreto che Martinet ha fornito rispetto al successo di Super Mario e a come tutto ciò sia stato bellamente ignorato dai produttori del film.

"Dovrebbe esserci Charles", ha scritto la Strong in un post in cui compare sorridente di fianco a Martinet, voce ufficiale di Mario (nonché di Luigi) fin dal 1990 nell'ambito degli eventi promozionali e poi nei videogiochi a partire da Super Mario 64 del 1996.

"Doppiatori: metterò tutto me stesso in questo ruolo per almeno venti anni, contribuirò alla vendita di miliardi in merchandising, farò incassare agli studi milioni di dollari e renderò felici generazioni di fan in tutto il mondo. Hollywood: non ci importa", ha spiegato amaramente l'attrice.