Call of Duty: Modern Warfare 2, un nuovo trailer pieno di celebrità

Call of Duty: Modern Warfare 2 si presenta con un nuovo trailer pieno di celebrità, quando mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale dell'ultima edizione dello sparatutto prodotto da Activision, disponibile su PC e console dal 28 ottobre.

A qualche giorno dal trailer di lancio italiano di Call of Duty: Modern Warfare 2, la macchina promozionale al servizio del gioco non si ferma e ci propone un video in cui compaiono cantanti, attori e persino un pilota di Formula Uno:



Nicki Minaj

Pete Davidson

Lil Baby

Kane Brown

Bukayo Saka

Lando Norris

Jalen Ramsey

David Long Jr.

Nuke Squad

Il messaggio alla base del trailer, intitolato non a caso "Squad Up", è semplice e richiama naturalmente le modalità multiplayer della serie, che ci consentiranno di sfidare gli amici o combattere al loro fianco all'interno di entusiasmanti match online.