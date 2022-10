Dragon Ball: il cosplay di C18 da Xandrastax sfoggia la divisa della Tartaruga

Torniamo nel mito di Dragon Ball per un nuovo cosplay di C18 (o Androide 18) da parte di xandrastax, che anche in questo caso si cimenta in un'interpretazione particolare ma sempre ottima del personaggio creato da Akira Toriyama, in cui sfoggia la divisa della Scuola della Tartaruga.

Abbiamo già visto la cosplayer polacca alle prese con il personaggio in precedenza e sempre con risultati davvero ottimi, così anche in questo caso vediamo come riesca a ricreare il glaciale cyborg di Dragon Ball alla perfezione, grazie allo sguardo freddo che la contraddistingue e al suo aspetto veramente vicino alla bellissima e algida combattente bionda platino, ma in questo caso dona al tutto un tocco particolare anche la scelta inusitata del costume.

La C18 di Xandrastax è infatti vestita con la tipica divisa della Scuola della Tartaruga, ovvero l'abito da combattimento storico di Goku e Crilin, arancione con finiture blu, anche se la versione elaborata dalla modella è decisamente più succinta e provocante rispetto a quella classica.

La creatura del Dr Gelo, appositamente progettata e costruita per il combattimento, non è propriamente uno dei personaggi principali nel storico cast di Dragon Ball, eppure C-18 continua ad essere uno dei soggetti più gettonati dalle cosplayer di tutto il mondo nonché uno dei personaggi femminili più sensuali e intriganti creati da Toriyama.

In questo caso, la bella xandrastax ci mostra la sua nuova versione "casual" di C-18, come la definisce lei nel messaggio allegato alle foto, con un abito che omaggia la scuola di combattimento seguita dal suo compagno. L'abito è stato peraltro sfoggiato in occasione di Etna Comics a Catania il mese scorso.

Se volete altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti come il cosplay di Kiriko da Nadyasonika tratto da Overwatch 2, il cosplay di Pyramid Head da Jessica Nigri con le infermiere di Silent Hill, quello di Tsunade da yaizaperez tutto in body painting, tratto da Naruto, il cosplay di Zelda da starbuxx e il cosplay di Midnight da katyuskamoonfox tratto da My Hero Academia.