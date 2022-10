Warhammer 40.000: Darktide, trailer della classe di personaggi Veteran: Sharpshooter

Warhammer 40.000: Darktide torna a mostrarsi con un nuovo video, in questo caso incentrato sulla classe di combattenti definita Veteran: Sharpshooter, ovvero una sorta di elemento di fanteria standard ma particolarmente equilibrato.

Fatshark prosegue dunque con la presentazione progressiva di tutti i vari elementi di Warhammer 40.000: Darktide, considerando che ha avviato la carrellate sulle varie classi di personaggi di cui abbiamo visto qualche giorno fa anche la Zealot: Preacher. In questo caso torniamo su un personaggio piuttosto tradizionale come caratteristiche, ma anche per questo indicato per i neofiti della serie.

Il Veteran: Sharpshooter è un po' l'opposto del classico Space Marine, considerando che si tratta di un soldato poco armato ma più versatile e veloce. Anche questo fa parte della fazione Imerium ed è, di fatto, l'elemento di fanteria che viene mandato in avanscoperta nelle missioni più impegnative come elemento facilmente sacrificabile, ma non per questo facile da eliminare.

Secondo gli sviluppatori, si tratta di una classe che può rappresentare una scelta appropriata per coloro che non hanno esperienza con il precedente Warhammer: Vermintide, perché fornisce un approccio piuttosto classico al gioco come sparatutto in prima persona. Warhammer 40.000: Darktide è atteso per il 30 novembre 2022 su PC e Xbox Series X|S, in arrivo al day one su Xbox Game Pass.