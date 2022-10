Warhammer 40.000: Darktide, trailer della classe Zealot: Preacher

La classe Preacher relativa all'archetipo Zealot di Warhammer 40.000: Darktide è protagonista del nuovo trailer pubblicato da Fatshark per illustrare i personaggi del suo action cooperativo per PC e Xbox Series X|S.

A pochi giorni dall'inizio della closed beta di Warhammer 40.000: Darktide su PC, ci viene dunque data l'occasione di conoscere un combattente feroce e potente, che avremo modo di impersonare nel gioco basato sull'universo di Games Workshop.

Equipaggiata con un pesante martello da guerra e con un fucile d'assalto, la classe Preacher è in grado di sbaragliare gli avversari sia nell'ambito degli scontri ravvicinati che dalla distanza, il che la rende una build completa.

Lo scatto veloce in avanti permette al personaggio di accorciare le distanze in un attimo, così da poter colpire i nemici con il martello e farli letteralmente a pezzi, ma come detto a questo guerriero non mancano le capacità di distinguersi anche da lontano.

Warhammer 40.000: Darktide uscirà il 30 novembre su PC, mentre per la versione Xbox Series X|S bisognerà attendere un po' di più.