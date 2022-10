Xbox Game Pass, 6 giochi lasceranno il catalogo il 15 ottobre 2022

Xbox Game Pass vedrà altre uscite di scena per questo mese, ovviamente, e dall'app ufficiale possiamo già vedere che 6 giochi lasceranno il catalogo il 15 ottobre 2022, nella prima delle due mandate in uscita previste per queste settimane.

Ecco dunque i giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass il 15 ottobre:

Bloodroots

Sable

Ring of Pain

Echo Generation

The Good Life

Into the Pit

Anche in questo caso si tratta soprattutto di giochi indie, tra i quali ci sono titoli decisamente interessanti. In particolare Sable, ovvero il particolare action adventure con caratterizzazione ispirata allo stile dell'illustratore Moebius, ma anche Echo Generation, che riprende l'impostazione dei JRPG a turni per raccontare una storia che sembra uscita da un teen movie d'avventura e fantascienza degli anni 80.



Tra questi troviamo anche The Good Life, la strana avventura investigativa di Swery e White Owls. Come al solito, il consiglio è concentrarsi su questi giochi nel caso in cui vi sia qualcosa a cui siete particolarmente legati e che volete portare a termine prima che escano dal catalogo, oppure decidere di acquistarli sfruttando lo sconto extra che caratterizza i titoli presenti su Game Pass. Per il resto, rimaniamo in attesa dell'annuncio della prima mandata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre 2022, mese che di preannuncio alquanto ricco di novità interessanti su questo fronte.