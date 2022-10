Nintendo Pictures: aperto il sito ufficiale della divisione cinematografica

Nintendo si prepara all'evoluzione in ambito transmedia con l'apertura del sito internet di Nintendo Pictures, divisione dedicata alla produzione di "contenuti video", verosimilmente film ed eventuali serie TV, tratti dalle proprietà intellettuali della compagnia.

La manovra combacia con la produzione del nuovo film animato su Super Mario, che si prospetta essere una pellicola di grosso calibro per Nintendo, attesa per il 7 aprile 2023 e con un primo trailer in arrivo proprio questa settimana, il 6 ottobre 2023. Secondo quanto rilevato da Nibel su Twitter, sembra che la stessa compagnia si chiamasse in precedenza Dynamo Pictures, ma sia stata acquisita da Nintendo e rinominata.



Nintendo Pictures è dunque la nuova divisione cinematografica di Nintendo, ufficialmente attiva da oggi, 3 ottobre, con la conclusione dell'acquisizione della compagnia precedente, almeno in base a quanto riferito. Il sito ufficiale è raggiungibile a questo indirizzo, ma al di là del logo e di qualche stringata informazione di base, non vengono riferiti ulteriori dettagli sui progetti in corso.

Si parla di generici contenuti "visual", cosa che potrebbe comprendere un'ampia varietà di produzioni: film cinematografici, serie TV, cortometraggi, operazioni "transmedia" su diversi formati e altro. In ogni caso, restiamo in attesa del primo trailer ufficiale del nuovo film di Mario, che verrà distribuito il 6 ottobre e vedrà Chris Pratt nel ruolo del protagonista, ovviamente per quanto riguarda la voce.