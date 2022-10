No Man's Sky per Nintendo Switch: video di gameplay spuntano online, day one rotto

Sono spuntati in rete diversi video di gameplay relativi alla versione Nintendo Switch di No Man's Sky: a quanto pare il day one è stato rotto in Europa da alcuni rivenditori, si dice accidentalmente, e così gli utenti hanno iniziato a caricare online delle sequenze in-game.

Ebbene, stando ai filmati pare che la conversione di No Man's Sky per Nintendo Switch, in uscita il 7 ottobre, sia stata realizzata molto bene: il frame rate sembra consistente e ben ancorato ai 30 fps, né si notano fenomeni di pop-up che lascino pensare a una generale fatica del motore grafico.

Peraltro Hello Games ha annunciato che il gioco riceverà una patch del day one da ben 1,6 GB, che porterà l'esperienza alla versione 1.20 e che potrebbe migliorare ulteriormente un comparto tecnico già promettente.

In attesa di capire come stanno effettivamente le cose, date un'occhiata al nostro speciale sui primi cinque anni di No Man's Sky.