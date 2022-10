Halo Infinite abbandona lo Slipspace e passa ad Unreal Engine? Così dicono insider

Halo Infinite potrebbe effettuare un cambio di tecnologia, abbandonando lo Slipspace Engine per passare ad Unreal Engine 5, secondo quanto riferito da alcuni insider in questo periodo, sebbene non vi sia conferma ufficiale della questione.

A riportare la notizia è stato in particolare Jeremy Penter su Twitter, in base a informazioni rilevate da Certain Affinity, il team che starebbe lavorando sul progetto con nome in codice Tatanka, ovvero la nuova e grossa modalità multiplayer prevista per Halo Infinite su cui gli sviluppatori sono al lavoro da oltre due anni.



Sulla cosa è tornato anche Jez Corden, cercando conferme che però al momento non ci sono. È vero che Certain Affinity sembra molto vicina all'uso di Unreal Engine, tanto che gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti a personale esperto in tale comparto, ma questo non è abbastanza per avere la certezza di tale informazione.

Come fa notare Corden, un cambio di tecnologia del genere rappresenterebbe un grosso caos per un gioco live service il cui supporto è continuativo, ma è anche vero che potrebbe semplificare il lavoro anche di 343 Industries sul lungo termine. Si tratterebbe anche di una notevole perdita, considerando il tempo e le risorse investite per la creazione dello Slipstream Engine, che dovrebbe rappresentare la base tecnologica per la serie Halo in futuro.

Considerando che il nome in codice Tatanka, ovvero la modalità multiplayer che potrebbe avere a che fare con caratteristiche battle royale, dovrebbe essere comunque connessa alla progressione in Halo Infinite e con la Forgia, è difficile che le varie componenti possano basarsi su engine diversi, dunque o Certain Affinity sta comunque lavorando su Slipspace Engine e i riferimenti ad Unreal Engine non hanno a che fare con tale progetto, oppure tutto Halo Infinite deve effettuare un cambio di tecnologia, ma la questione al momento sembra piuttosto dubbia.