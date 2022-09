Halo Infinite: la modalità multiplayer di Certain Affinity sarà grande e innovativa

Intervistati da GamesBeat, alcuni membri del team Certain Affinity hanno riferito qualcosa del nuovo progetto che stanno portando avanti per 343 Industries, che sarà una nuova modalità multiplayer di Halo Infinite prevista essere molto grossa e innovativa, rispetto a quanto visto finora nella serie.

Si tratta, peraltro, del progetto più grande che il team ha portato avanti in quest'ultimo periodo, e si parla di uno studio che ha supportato anche lo sviluppo di elementi per Call of Duty, Halo, World of Tanks, Hogwarts Legacy, Left 4 Dead e Doom, dunque di esperienza ne hanno parecchia anche per quanto riguarda le produzioni maggiori.

"La cosa più grande che stiamo facendo al momento e che è nota al pubblico, da più di due anni a questa parte, è il progetto per Halo Infinite", ha riferito il CEO Max Hoberman nell'intervista, svelando peraltro che i lavori proseguono da oltre due anni, dunque un tempo notevole se si pensa che riguarda solo una parte del gioco.

"È qualcosa di grande e nuovo per il franchise, ma non posso dire altro al momento.

Si tratta del nostro progetto singolo più grande fra i tre lavori che stiamo portando avanti al momento, abbiamo quasi 100 sviluppatori dedicati solo a quello", ha riferito Hoberman. Attendiamo dunque di capire di cosa si tratti: la componente multiplayer sviluppata da Certain Affinity non è ancora stata presentata ufficialmente e non ha una data d'uscita ufficiale.

Nel frattempo, siamo in attesa dell'arrivo della Forgia, con 343 Industries che ha iniziato a presentarla con una serie di video di cui abbiamo visto l'ultimo, su strumenti per scripting e bot, proprio questa settimana. Nei giorni scorsi, abbiamo saputo che Bonnie Ross ha lasciato la guida di 343 Industries, portando a una riorganizzazione generale del team.