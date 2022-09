Halo Infinite, la Forgia: un video spiega gli strumenti per scripting e bot

Prosegue la serie di video esplicativi su la Forgia di Halo Infinite, con il secondo filmato della serie Forge Foundamentals che si concentra, in questo caso, sugli strumenti per scripting e bot, due ambiti che consentiranno un'enorme libertà creativa agli utenti che vorranno cimentarsi in questa modalità di gioco.

Dopo il primo video che ha presentato gli elementi basilari della Forgia, passiamo dunque a caratteristiche più specifiche in questo nuovo filmato, che spiega come utilizzare alcuni strumenti più vicini alla programmazione vera e propria. Lo scripting consente di creare eventi all'interno delle mappe ma anche modificare il funzionamento stesso del gameplay, con un sistema di costruzione e gestione attraverso dei grafici a nodi che consentono la scelta di diverse possibilità, mentre i bot introducono elementi di intelligenza artificiale da introdurre nei livelli creati dagli utenti.

Il Forge Lead Designer Michael Schorr e il Technical Designer Connor Kennelly illustrano questa nuova sezione dei "fondamentali della Forgia" di Halo Infinite in maniera piuttosto approfondita in questo video di 20 minuti, anche se ovviamente ci sarà comunque da studiare un po' nei tutorial del gioco per avere la piena padronanza di tali strumenti.

Per poter provare in maniera approfondita le sperimentazioni che emergono da scripting, bot e gli altri elementi della Forgia, 343 Industries ha introdotto anche la nuova modalità Test, che consente di testare liberamente le varie creazioni originali prima di dare il via libera alla costruzione e condivisione dei nuovi contenuti.

Halo Infinite prosegue dunque il suo cammino nonostante il terremoto occorso al management di 343 Industries, con Bonnie Ross che ha lasciato il team, forse proprio licenziata da Microsoft per i risultati al di sotto delle aspettative, e i nuovi vertici ricoperti da Pierre Hintze come capo dello studio, Bryan Koski nel ruolo di del franchise ed Elizabeth Van Wyck a capo degli affari della compagnia.