Halo Infinite: la Forgia sta per essere presentata in video

La Forgia di Halo Infinite sarà protagonista di una nuova presentazione specifica che sta per andare in onda, visibile seguendo lo streaming ufficiale su YouTube riportato qui sopra.

Intitolato "Building", questo video dovrebbe essere il primo di una serie chiamata "Forge Foundamentals", ovvero i "fondamentali della Forgia", cosa che sembra indicare una serie di filmati che illustreranno le varie caratteristiche del possente strumento per la creazione e personalizzazione dei contenuti all'interno di Halo Infinite.

Come abbiamo avuto modo di vedere in leak, testimonianze e video trapelati in precedenza, sembra che la nuova Forgia di Halo Infinite sia composta da un set di strumenti molto ampio e complesso, in grado di consentire una libertà creativa pressoché totale agli utenti.

La modalità in questione è, da anni, un classico della serie, ma la nuova versione elaborata per Halo Infinite sembra essere un notevole step evolutivo rispetto a quanto visto finora. I tool messi a disposizione degli utenti per la creazione di nuovi contenuti dovrebbero infatti andare più in profondità nel controllo dell'engine del gioco, consentendo di costruire ambientazioni diverse, oggetti inediti, scene scriptate, nuove condizioni atmosferiche e biomi e vari altri elementi, almeno in base a quanto visto finora.

In ogni caso, qualche dettaglio più concreto e chiaro dovrebbe arrivare dalla presentazione ufficiale, che inizierà oggi, 9 settembre 2022, alle ore 20:00, dunque in partenza tra 90 minuti circa.